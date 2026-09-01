Ministro Arrau confirma aumento de seguridad para alcalde White tras amenazas de muerte

01 sept. 2026 - 14:30 hrs.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó las amenazas de muerte que afectan al alcalde de San Bernardo, Christopher White, luego de que se detectara un plan para atentar contra su vida.

Según los antecedentes, Juan Flores Valenzuela, conocido como "El Indio Juan", habría elaborado un plan para asesinar al jefe comunal, el cual tenía como fecha el próximo 17 de septiembre.

Al respecto, Arrau sostuvo que "todos estamos enterados de que él había sufrido una amenaza, él ya contaba con protección policial, eso se va a incrementar".

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En esa misma línea, el secretario de Estado indicó que "yo hablé ayer con él, recomendé que ciertamente hay que tomar resguardo cuando suceden estas cosas, las personas que tenemos algún grado de exposición".

Arrau manifestó su preocupación por el hecho de que autoridades y funcionarios públicos sean objetos de amenazas y reafirmó que se incrementarán los niveles de seguridad al alcalde White.

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