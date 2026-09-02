Asociación de Barrio Meiggs valora operativo y anuncia nuevas intervenciones: "Esto no termina"

02 sept. 2026 - 09:30 hrs.

El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, Adolfo Numi, valoró la cuarta etapa de intervención en el sector, que incluyó el retiro de estructuras ilegales y el cierre perimetral.

En diálogo con Mucho Gusto, explicó que este es un proceso en desarrollo, puesto que se viene una quinta, sexta y séptima etapa. "Vamos a avanzar, pero no vamos a decir hacia dónde para no advertir a las personas que ocupan ilegalmente el espacio público, pero esto no termina", indicó.

Intervención en barrio Meiggs

"Tenemos un compromiso con el alcalde Mario Desborde de seguir avanzando. Estos procesos tienen sus costos y lo que estamos viendo acá es un trabajo público-privado", comentó en la entrevista.

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En esa misma línea, acotó que el financiamiento de la instalación de nuevas rejas perimetrales y cámaras de seguridad corre por parte de la asociación, asegurando que "nosotros tenemos un aforismo: portón que se cae, portón que se levanta".

Numi destacó que la calle Salvador Sanfuentes se recuperó luego de cuatro años donde no transitaban vehículos particulares, explicando que operará de forma similar a los sectores anteriormente intervenidos; con personal de Dirección de Seguridad en cada ingreso, quienes van a permitir la carga y descarga de material, y que "se está viendo de qué manera van a circular los vehículos y de qué manera además vamos a mejorar la calle".

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