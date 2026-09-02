Disfrutando su niñez: Dominga López comparte lindas postales de su infancia en la playa

02 sept. 2026 - 14:00 hrs.

La actual Miss Universo Chile, Dominga López, compartió a través de redes sociales unas tiernas fotografías de distintos momentos de su infancia.

Conocida como la Miss Viña del Mar y posteriormente seleccionada como la Miss Universo Chile en una final que fue transmitida por las pantallas de Mega, utilizó sus plataformas para dar un pequeño regalo a sus seguidores y seguidoras.

Las postales de infancia que compartió Dominga López

Fue así como la Miss Universo Chile compartió seis imágenes de su infancia, espacio que los usuarios destacaron que desde pequeña fue muy alegre y con una sonrisa que iluminaba.

En las primeras dos se le puede ver disfrutando de un lindo día de playa, mientras que en las siguientes también celebra un día de descanso, pero comiendo papas fritas de una reconocida cadena de comida rápida.

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Finalmente, en las últimas dos fotografías, con fecha al 29 de diciembre del 2004, se puede ver a una Dominga disfrutando de días de campo y con el juguete para hacer burbujas.

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