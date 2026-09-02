"Muchos recuerdos": El emotivo video y texto que escribió Sabrina Sosa para valorar la relación con sus amigas

02 sept. 2026 - 15:00 hrs.

La modelo argentina Sabrina Sosa vive momentos especiales en su vida tras dar a luz a su segundo hijo en octubre del 2025.

Fruto de su relación con Joaquín Montecinos, el niño llegó a iluminar su vida. Sin embargo, no es lo único, ya que la trasandina suele ser muy agradecida con todo su círculo familiar y de amistad, así como con quienes la apoyan constantemente.

Es por esto que Sabrina subió un emotivo video a redes sociales donde se le puede ver compartiendo con sus amigas en festejos previos a un matrimonio.

La emotiva dedicatoria de Sabrina Sosa a amigas

"Amo a mis amigas, hoy una de mis mejores amigas está de cumpleaños", dijo en un comienzo, y agregó: "la vida nos cruzó desde el día 1, cuando un 31 de diciembre en la noche su papá llevó a mi mamá al hospital porque yo iba a nacer".

"Mi mamá la hizo hermana de leche porque de manera ocasional la amamantó, y 11 años después nos convertimos en compañeras de colegio y amigas", expresó.

En esa misma línea, aseguró que ambas guardan "muchos recuerdos, pero son más las risas, de esas que sacan lágrimas. Que la vida siempre te espere con lindos momentos y salones donde enseñar apasionadamente. Te quiero".

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