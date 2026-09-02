"Lo sentimos por los que les incomoda": Arturo Vidal y Sonia Isaza presumen su romántica escapada a la nieve

02 sept. 2026 - 15:40 hrs.

Arturo Vidal y su polola Sonia Isaza saben cómo disfrutar del frío y así lo demostraron con su escapada en pareja a un centro de esquí en Farellones, a más de 2.750 metros de altura.

El futbolista y la influencer fitness compartieron en sus redes sociales registros de su visita al centro turístico donde esquiaron, bailaron y jugaron en la nieve.

Viaje de Arturo Vidal y Sonia Isaza a la nieve

A mediados de julio Vidal viajó a la tierra natal de Isaza, Colombia, donde se les vio gozar del sol y la playa junto a la familia de la empresaria. Esta vez el ambiente fue totalmente distinto, un paisaje cubierto de blanco y a muy bajas temperaturas.

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"Por aquí siempre felices. Lo sentimos por los que les incomoda ver a otros disfrutar", se lee sobre un video donde se mueven juntos al ritmo de música urbana sobre el terreno nevado.

"Un día de esos que lo tienen todo. Amor, risas y buena compañía", escribió la colombiana al pie de un video que resume su escape invernal.

En las imágenes aparecieron muy románticos entre manos tomadas, abrazos y besos apasionados, pero también hicieron brindis y se lanzaron juguetonamente sobre la nieve.

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