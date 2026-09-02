"No vas a llegar...": La firme respuesta de Rosario Bravo a comentario por video con su marido
Rosario Bravo perdió la paciencia en redes sociales con duro comentario en el último registro que compartió con su pareja, Carlos Caorsi.
Todo surgió por un video que publicó la influencer en el que aparece en compañía del doctor, en el que se enfrentan en una batalla de aura.
El clip tenía como objetivo promocionar entre sus seguidores una rifa, cuyo gran premio es un auto 0 kilómetro.
El enojo de Rosario Bravo
"¿Qué me dicen de esta batalla de aura?", escribió Rosario en la publicación, tomándose de forma ligera su 'batalla' con Carlos.
Como suele pasar, en los comentarios varios bromearon con la diferencia de edad entre ambos, algo que la influencer no aguantó.Ir a la siguiente nota
"Bien el tata ahí. Termina agosto", fue el poco agraciado comentario que sacó de quicio a Bravo, quien respondió con furia.
"Solo con tu foto de perfil puedo decir que no vas a llegar tan bien como Carlitos a los 65, así que comenta todo lo que quieras si te sirve de consuelo. Saludos", dijo con ironía, desatando de inmediato una ola de likes y respuestas de apoyo.
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