"Uno de los días más tristes de mi vida": Mon Laferte conmueve con mensaje tras dolorosa pérdida

03 sept. 2026 - 12:50 hrs.

La cantante nacional Mon Laferte comunicó esta mañana la lamentable muerte de su gatito Eulalio, quien la acompañó durante varios pasajes de su vida.

Precisamente, la cantante oriunda de Viña del Mar compartió esta mañana una de las noticias más tristes de su vida, y es que ha recalcado en muchas ocasiones que es una fiel amante de los animales y en especial de sus gatitos.

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Cabe destacar que este año Mon tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, donde se adjudicó la esperada Gaviota de Platino, galardón reservado para artistas que han marcado con su presencia el escenario de la Quinta Vergara, así como por su enorme trayectoria.

Mon Laferte sufre muerte de su mascota

"Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Se fue mi gatito. Gracias por tanto amor, Eulalio. Te voy a amar siempre", escribió una desconsolada Mon Laferte.

De inmediato, la intérprete de "Mi buen amor" dejó una serie de postales de su gatito en un carrusel que inundó de pena y tristeza a sus seguidores.

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