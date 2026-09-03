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Mauricio Pinilla deja comentario a Gala Caldirola y recibe ola de críticas: 'Lo que te perdiste por...' instagram

Mauricio Pinilla deja comentario a Gala Caldirola y recibe ola de críticas: "Lo que te perdiste por..."

  • Por Matías Rivera

Mauricio Pinilla se ha transformado en uno de los personajes más polémicos de la farándula nacional, y es que el exfutbolista está destacando más por sus acciones fuera de la cancha que dentro. 

Precisamente, estuvo involucrado en un enredo familiar donde terminó insultando a su exesposa Gissella Gallardo, luego de que esta revelara que tenía por fin una relación amorosa tranquila. 

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Cabe destacar que todo empezó cuando Gissella comparó a Pinilla con Jiménez, quien fue infiel a Gala Caldirola, lo que desató la molestia del exdelantero nacional. 

Usuarios destruyen comentario de Mauricio Pinilla

Y es que en una reciente publicación de Gala Caldirola, donde la modelo española recordaba con mucho cariño París, pese a todo lo que después ocurrió con Luis Jiménez, el exfutbolista nacional le dejó un comentario. 

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"Luz eterna flaquita", comentó Pinilla en la sección de Gala Calridola. Sin embargo, los usuarios no le dejaron pasar ninguna.

"Lo que te perdiste por w..."; "Déjate de estar tan hiperventilado, y respeta a la mamá de tus hijos"; "Mejórate, ridículo, y cuida a tus niños; será mejor", fueron algunos de los comentarios que recibió. 

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