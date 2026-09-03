Mauricio Pinilla deja comentario a Gala Caldirola y recibe ola de críticas: "Lo que te perdiste por..."

03 sept. 2026 - 12:10 hrs.

Mauricio Pinilla se ha transformado en uno de los personajes más polémicos de la farándula nacional, y es que el exfutbolista está destacando más por sus acciones fuera de la cancha que dentro.

Precisamente, estuvo involucrado en un enredo familiar donde terminó insultando a su exesposa Gissella Gallardo, luego de que esta revelara que tenía por fin una relación amorosa tranquila.

Cabe destacar que todo empezó cuando Gissella comparó a Pinilla con Jiménez, quien fue infiel a Gala Caldirola, lo que desató la molestia del exdelantero nacional.

Usuarios destruyen comentario de Mauricio Pinilla

Y es que en una reciente publicación de Gala Caldirola, donde la modelo española recordaba con mucho cariño París, pese a todo lo que después ocurrió con Luis Jiménez, el exfutbolista nacional le dejó un comentario.

"Luz eterna flaquita", comentó Pinilla en la sección de Gala Calridola. Sin embargo, los usuarios no le dejaron pasar ninguna.

"Lo que te perdiste por w..."; "Déjate de estar tan hiperventilado, y respeta a la mamá de tus hijos"; "Mejórate, ridículo, y cuida a tus niños; será mejor", fueron algunos de los comentarios que recibió.

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