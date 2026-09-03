Maura Rivera transparenta problema que sufre con la caída del pelo: "Yo creo que son.."

03 sept. 2026 - 17:40 hrs.

La bailarina Maura Rivera compartió a través de redes sociales el problema que lleva viviendo con su cabello desde hace un tiempo.

Precisamente, cuando lo necesita, pide una segunda opinión a sus seguidoras, quienes no dudan en responder a la esposa de Mark González.

En esta ocasión, Maura subió un video a historias de Instagram donde se estaba sacando el pelo, pero al mismo tiempo afirmaba que en las últimas semanas ha sufrido bastante de la caída de cabello.

Maura Rivera y su problema de caída de pelo

"Estoy en un proceso que se me cae mucho el pelo. ¿Les pasa?", preguntó a sus seguidoras mientras de fondo se secaba el pelo.

Al rato de subir dicha historia, dejó otro registro donde decía: "Bueno, antes de bajarme del auto, volviendo al tema pelo, la historia que subí antes, hay muchas mujeres que me han escrito que están en la misma, pero yo creo que son procesos".

"Nosotros estamos entrando en otoño acá y dicen que también influye. Por otro lado, una seguidora me dice que deje descansar mi cabello, que deje tinturarlo, pero no lo tinturo hace 10 meses; la última vez fue en Chile", afirmó.

Asimismo, aclaró que tiene controlada su tiroides, usa termoprotector, come bien y tiene una vida relativamente sana. "Yo creo que es el proceso; así como hay muchas veces que lo tengo muy fuerte, hay veces que lo tengo súper, súper débil. Yo creo que a muchas mujeres también les pasa", cerró.

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