"Horrible": Emilia Dides muestra cómo quedó su estómago tras ser operada de urgencia por apendicitis

03 sept. 2026 - 17:00 hrs.

A fines de julio, Emilia Dides entró de emergencia a pabellón para ser operada por una apendicitis aguda que la tuvo con mucho dolor.

Aquella situación fue compleja para la exMiss Universo Chile, ya que en plena intervención descubrieron que tenía una hernia y una herida en un ovario.

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"Cada vez que me despierto de la anestesia me pongo a llorar como una loca", escribió en aquella ocasión.

Emilia Dides muestra cómo quedó la cicatriz de su operación

Con esto en mente, una usuaria preguntó a Emilia por cómo había quedado su cicatriz, y es que con anterioridad la modelo había subido un video y no se le veía la marca.

De inmediato, la figura nacional subió otro video donde comentó que a ella no le quedó una cicatriz, sino que "me quedó un queloide horrible".

Fue así como se subió un poco su chaqueta y mostró su ombligo, ya que ahí tenía el queloide que quedó de la operación. Enseguida bajó un poco la cintura de su pantalón y mostró la otra marca.

@emidides Replying to @Juani Reyes ♬ original sound - Ramez

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