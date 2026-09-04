Desfiló junto a Jonh Malkovich: Mariana di Girolamo se luce con vestido Chanel en Festival de cine de Venecia

04 sept. 2026 - 11:00 hrs.

Mariana di Girolamo se lució de blanco en la alfombra roja del Festival de cine Venecia, donde asistió el jueves a la premiere de la película "Wild Horse Nine". Y no fue con un vestido cualquiera, sino un diseño de Chanel retocado especialmente para ella.

La actriz chilena comparte créditos con los célebres actores de Hollywood Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi y Parker Posey en la cinta grabada en Isla de Pascua, que recibió una ovación de 13 minutos tras su presentación en el evento.

El vestido Chanel de Mariana di Girolamo en Venecia

Como reseña Las Últimas Noticias (LUN), el diseño que vistió Mariana di Girolamo se lanzó como traje de novia en el desfile de la colección de Alta Costura de Chanel en julio, pero fue versionado para la intérprete por el director creativo de la firma francesa, Matthieu Blazy.

Instagram @marianadigirolamo

El diseñador conservó la falda midi acampanada, eliminó el velo floral de la prenda original y presentó una nueva versión con una especie de top en capas, con escote palabra de honor y hombros descubiertos.

Mariana viajó la semana pasada a Nueva York para probarse el vestido con el que deslumbró en el festival italiano, donde desfiló junto a sus aclamados compañeros de reparto.

"Estoy muy, muy emocionada y muy agradecida de ser parte de esta historia. Y muy ansiosa por lo que viene", declaró la artista a LUN antes de su viaje a Estados Unidos.

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