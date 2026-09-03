"Seguirá siendo la ciudad del amor": Gala Caldirola recuerda lugar en el que se comprometió con Luis Jiménez

03 sept. 2026 - 10:30 hrs.

Ya han pasado algunas semanas desde el escándalo amoroso entre Gala Caldirola, Luis Jiménez y Coté López, por lo que las aguas parecen estar más tranquilas. Sin embargo, la modelo española revivió el episodio con un especial recordatorio.

Precisamente, la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con Coté López se tomó todas las portadas, y es que el exfutbolista había prometido el mundo a la modelo española e incluso estaban cerca del matrimonio.

Este compromiso se llevó a cabo en París, capital de Francia, reconocida mundialmente por ser considerada también como la "ciudad del amor".

Gala Caldirola vuelve a París en sus recuerdos

Fue así como la española subió un carrusel de fotografías donde repasó alguno de los momentos que vivió en París, la mayoría de ellos en compañía de su hija Luz Elif, dejando en el olvido a Luis Jiménez.

"París seguirá siendo la ciudad del amor para mí", escribió Caldirola, dejando en claro que esta ciudad nunca saldrá de su mente, pese a las situaciones tristes que pasaron después de su compromiso.

"Esta es la parte en que comenzamos a enviar indirectas directas a nuestro ex todas lo hicimos" y "Qué lindas fotos y se nota que fueron días muy felices con tu chiquitita", fueron algunos de los comentarios que recibió.

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