Así fue la fiesta de cumpleaños número 25 de Ignacia Antonia: "Por primera vez el deseo no lo pedí para mí"

09 sept. 2026 - 12:50 hrs.

Ignacia Antonia publicó algunos registros de su cumpleaños número 25, el primero que celebra desde que se convirtió en madre de la pequeña Amelia.

En las imágenes se ve a la influencer festejar feliz junto a la familia que forma con su hija y con su pareja, el cantante urbano Ak4:20.

El cumpleaños 25 de Ignacia Antonia

La fiesta de Ignacia Antonia estuvo enmarcada en un delicado y elegante ambiente donde predominaron los colores pasteles, en especial el rosa.

El principal elemento decorativo fue un arreglo con globos de diferentes tamaños, en tonos mate y perlados, que rodeaban un enorme lazo rosado.

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En el centro del área se veía una moderna mesa auxiliar con la torta de cumpleaños, decorada con el número 25.

"Mi primer cumpleaños siendo mami", dijo la creadora de contenidos en una publicación de TikTok que recoge algunos momentos del festejo junto a su pololo y su hija.

Pero su publicación más emotiva fue un video donde se la ve decirle tiernamente unas palabras a su bebita antes de soplar las velas. "Y por primera vez el deseo no lo pedí para mí", escribió.

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