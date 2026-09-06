Con looks totalmente opuestos: Ignacia Antonia y Katteyes posan juntas durante exclusivo evento

06 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Katteyes dio un giro a su carrera musical al lanzar oficialmente su primera colaboración de maquillaje. Esto lo hizo durante un exclusivo evento al que asistieron diferentes celebridades, incluida Ignacia Antonia.

Ambas aprovecharon esta oportunidad para posar frente a las cámaras con looks totalmente opuestos. Las imágenes rápidamente se viralizaron y dejaron en evidencia el estilo de cada una.

Los estilos opuestos de Katteyes e Ignacia Antonia

La cantante urbana se mantuvo fiel a la identidad visual de su marca. Lució una camisa fucsia anudada sobre un top lencero en color amarillo mostaza, mientras que en la parte inferior llevó unos jeans anchos con el dobladillo deshilachado y unos tacones en punta en color nude.

Instagram @ignaciaa_antonia @katteyes

Por su parte, Ignacia Antonia eligió un arriesgado look total black que contrastó radicalmente con la estética colorida de Katteyes.

Vistió un blazer estructurado negro sobre una blusa transparente de rejilla, pantalones de vestir rectos y oscuros y unos llamativos zapatos de tacón plateados metalizados. Como accesorio final, portó un bolso de mano texturizado con detalles brillantes.

Esta fascinante diferencia de estilos demostró que ambas figuras brillan con fuerza propia, consolidándose como referentes indiscutibles de la moda juvenil.

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