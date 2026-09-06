"Yo asumo mi error de inmadura...": Daniela Nicolás contó por qué se distanció de Coni Piccoli hace 10 años

06 sept. 2026 - 21:00 hrs.

Daniela Nicolás reveló el motivo que la distanció hace más de una década de Constanza Piccoli, con quien mantenía una gran relación.

La actriz abordó esta desconocida historia durante su participación en "El Podcast de Sarah", espacio conducido por Tanza Varela, donde dijo que ambas volvieron a encontrarse recientemente después de no verse desde 2013.

El origen del distanciamiento entre Daniela Nicolás y Coni Piccoli

Según relató Daniela, ambas se hicieron muy amigas mientras grababan una teleserie. En ese contexto, Coni le presentó a un hombre con quien posteriormente inició una relación.

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Paralelamente, una amiga cercana de Daniela comenzó a compartir con ella y su familia, ya que sus padres la invitaron a vivir en su casa mientras terminaba su tesis. Fue entonces cuando la joven le aseguró que su pareja hablaba mal de ella y, además, le comentó que Coni estaría interesada en él.

"Yo asumo mi error de inmadura, porque a esta edad yo voy y pregunto. A esa edad yo confié en mi amiga de la vida, y no en mi amiga, que era conocida hace 6 meses, que era la Coni", reconoció Daniela.

A partir de aquella versión, la actriz decidió alejarse de Coni, aunque años más tarde descubrió que la información que había recibido no era cierta. "Después resulta que no, pues, que era mentira. La Coni no era, mi 'amiga' me quitó al pololo y se casó con él", reveló.

El mea culpa de Daniela Nicolás

Con el paso de los años, Daniela reconoció que la situación también tuvo una responsabilidad de su parte, especialmente por haber asumido como verdaderas las acusaciones sin conversar directamente con Coni.

Daniela confesó que llegó muy nerviosa al encuentro, sin saber cuál sería la reacción de Coni. Sin embargo, el momento tuvo un desenlace mucho más emotivo de lo que esperaba.

"Yo estaba muy nerviosa, y la veo llegar y me sonríe. Entonces, me sonríe y como que le sonrío, y no nos dijimos nada y nos fuimos a abrazar", relató.

Finalmente, la actriz aseguró que incluso le confesó a Coni lo nerviosa que estaba por volver a verla después de tantos años.

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