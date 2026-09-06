Maca Venegas sorprendió con deslumbrantes fotos durante su viaje por Italia

06 sept. 2026 - 13:00 hrs.

Macarena Venegas sorprendió con una serie de deslumbrantes fotografías durante su reciente viaje por Italia, registros que no solo captaron la atención por sus escenarios, sino también por el particular motivo detrás de las imágenes.

La abogada se encuentra recorriendo el país junto a su pareja, Eduardo Pescio, con quien decidió conocer algunos de los lugares relacionados con sus raíces familiares. La travesía los llevó hasta la provincia de Génova, donde han aprovechado para recorrer sus calles y paisajes.

Venegas publicó las fotografías a través de su cuenta de Instagram, donde los registros fueron ampliamente aplaudidos por sus seguidores.

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El viaje de Maca Venegas y su pareja

En conversación con LUN, la abogada explicó que gran parte de las postales que ha compartido durante el viaje fueron tomadas por su pareja, quien además tiene experiencia en fotografía.

"No le veo ningún problema en ir y creo que ahí está justamente la gracia. Eduardo es ingeniero de profesión, pero además estudió fotografía y tiene un talento muy lindo para eso", comentó la abogada.

Según relató, ambos disfrutan de esta dinámica durante sus viajes, ya que mientras ella disfruta posar, él se encarga de buscar los mejores encuadres para retratarla.

"A mí me encanta posar y a él le encanta sacar fotos, así que somos una buena dupla y disfrutamos juntos. Somos un buen equipo, todo se da de manera natural: él ve la foto y la hace. Creo que incluso eso se ha convertido en una parte bonita de nuestra relación y de nuestro lenguaje como pareja", explicó Venegas, destacando la complicidad que existe entre ambos.

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