Don Francisco prepara su regreso a la televisión de Estados Unidos: "Quiero reencontrarme con ustedes"
Don Francisco prepara su esperado regreso a la televisión con un nuevo programa que marcará su vuelta a Univision.
La cadena hispana de Estados Unidos confirmó que "Gigantes con Don Francisco" llegará a su pantalla durante octubre, concretando el retorno del histórico presentador chileno al canal donde construyó parte importante de su trayectoria internacional.
El nuevo programa de Don Francisco
A diferencia del tradicional formato de variedades que lo convirtió en una figura reconocida en Estados Unidos y Latinoamérica, esta nueva propuesta estará centrada en conversaciones con algunas de las personalidades latinas más influyentes.
Según explicó Univision, el espacio buscará generar encuentros íntimos y significativos, reuniendo a distintas generaciones y figuras relevantes de la comunidad latina.
En medio de la expectación por este retorno, el propio presentador se refirió a sus sentimientos al volver a la cadena y adelantó parte de lo que significará este nuevo proyecto.
"Volver a Univision es emoción. Quiero reencontrarme con ustedes y con tantos gigantes que fueron parte de nuestras vidas. Estoy de regreso", expresó Don Francisco en el spot promocional del programa.
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