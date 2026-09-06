Don Francisco prepara su regreso a la televisión de Estados Unidos: "Quiero reencontrarme con ustedes"

06 sept. 2026 - 14:30 hrs.

Don Francisco prepara su esperado regreso a la televisión con un nuevo programa que marcará su vuelta a Univision.

La cadena hispana de Estados Unidos confirmó que "Gigantes con Don Francisco" llegará a su pantalla durante octubre, concretando el retorno del histórico presentador chileno al canal donde construyó parte importante de su trayectoria internacional.

El nuevo programa de Don Francisco

A diferencia del tradicional formato de variedades que lo convirtió en una figura reconocida en Estados Unidos y Latinoamérica, esta nueva propuesta estará centrada en conversaciones con algunas de las personalidades latinas más influyentes.

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Según explicó Univision, el espacio buscará generar encuentros íntimos y significativos, reuniendo a distintas generaciones y figuras relevantes de la comunidad latina.

En medio de la expectación por este retorno, el propio presentador se refirió a sus sentimientos al volver a la cadena y adelantó parte de lo que significará este nuevo proyecto.

"Volver a Univision es emoción. Quiero reencontrarme con ustedes y con tantos gigantes que fueron parte de nuestras vidas. Estoy de regreso", expresó Don Francisco en el spot promocional del programa.

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