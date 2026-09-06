Cata Palacios pone a pensar a sus seguidores con profunda reflexión: "No dejes que el mundo te trague"

06 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Catalina Palacios dejó ver su lado más reflexivo al publicar un extenso texto en el que afirma que la sociedad se encuentra en transición y dividida en dos realidades contrapuestas.

La modelo exhortó a sus seguidores a no dejarse llevar por la falta de compromiso y la superficialidad impuestas por la influencia de la tecnología y las redes.

La reflexión de Catalina Palacios

"Sin duda estamos en la transición más espectacular de la historia hasta ahora. Y en esta transición muchas cosas se definen; se están formando dos conceptos claros de mundos prácticamente opuestos entre sí", expuso Cata Palacios en su publicación.

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"Para un polo la palabra no tiene valor alguno, mientras que para el otro es más que una firma", agregó antes de comentar cómo ve cada vez con más frecuencia a personas de su círculo abandonar planes o incumplir promesas, bajo cualquier excusa.

Por una parte, habló de "una nueva generación dirigida absolutamente por la máquina, sin un valor humano que importe, donde todo realmente es desechable, reemplazable y cero tolerancia"; por otra, "un mundo donde el valor humano" conecta sus circuitos y se dirige a una "nueva era".

"No dejes que el mundo te trague. Sé firme. Te he visto imitando a las nuevas generaciones por no quedarte fuera de la nave. El mundo lo creamos todos nosotros con cada acto y decisión", aconsejó finalmente.

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