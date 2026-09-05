"Lo que todas nos merecemos": Este es el tipo de hombre que prefiere Blu Dumay para una relación

05 sept. 2026 - 17:01 hrs.

Hablar de Blu Dumay es hablar de estilo, autenticidad y una presencia digital que marca tendencia. Pero entre todo lo que comparte, hay un tema que despierta la curiosidad de muchos: la clase de hombre que realmente encaja con ella.

A través de un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram, la influencer reveló algunos detalles sobre sus preferencias románticas y las principales características que valora en una pareja.

¿Cuál es el tipo de hombre ideal para Blu Dumay?

Lejos de gustarle los hombres que se hacen de rogar, Blu Dumay confesó mediante una serie de imágenes que prefiere a aquellos que son más atentos, caballerosos, detallistas y protectores.

Instagram @bludumay

"Creo que últimamente a todas nos pasa. ¿Quién conmigo?", escribió la hija de María Alberó en su post, el cual recibió todo el apoyo de sus seguidores en la sección de comentarios.

"Lo que todas nos merecemos"; "Manifestando"; "No aceptaremos migajas. No menos"; opinaron algunas usuarias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blu Dumay Albero (@bludumay)

Todo sobre Blu Dumay