Solo con un par de calcetines: El truco de Blu Dumay para lograr ondas sin usar calor

20 jul. 2026 - 09:50 hrs.

Las ondas sin calor están en boga desde hace un tiempo, debido no solo a su fácil ejecución, sino porque ayudan a evitar el uso de herramientas que queman o lastiman el cabello. Blu Dumay también se unió a esta tendencia.

En sus historias de Instagram, la influencer compartió cuál es el truco con el que logra hacerse sus características ondas, esas que enmarcan su rostro con suavidad en fotos de redes sociales y eventos públicos.

¿Cómo logra Blu Dumay sus ondas sin calor?

Para lograr este estilo, Blu Dumay divide su cabello por la mitad y luego toma cada sección y la enrolla alrededor de un calcetín. De esta manera, cada mechón toma la forma necesaria para crear una onda definida.

Instagram @bludumay

En su registro, se la ve ya con el cabello envuelto en las medias, las cuales suelta para mostrar el resultado: unos voluminosos rizos dorados que aportan movimiento y una textura natural a su melena.

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