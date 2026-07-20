"Mi guía, mi ejemplo": Florencia Araneda llena de elogios a su hermana Martina en tierno saludo cumpleañero
Este fin de semana Martina Araneda cumplió 25 años y por lo mismo su fiel compañera y hermana menor, Florencia Araneda, dedicó una tierna publicación.
Precisamente, Florencia no conoce su vida sin Martina. Es por esto que la hermana menor escribió un extenso texto en redes sociales donde además adjuntó varias fotografías de momentos que ha compartido con ella.
"Feliz cumpleaños a mi partner en todas. Mi hermana mayor, mi guía, mi ejemplo y mi mejor amiga por elección. Y ahora también, mi roommate", dijo en un comienzo Florencia.
Florencia Araneda celebra a su hermana
"Verte crecer y transformarte en la tremenda mujer que eres hoy me llena de orgullo. No solo por todo lo que has logrado, sino por la persona que eres. Gracias por cada risa, por cada juego interpretando a algún personaje, por cada conversación y por estar ahí, siempre", escribió para su hermana.
En esa línea, la joven añadió que "hemos crecido, cambiado y hoy compartimos una vida muy distinta... pero hay algo que nunca cambió: siempre hemos sido equipo. Qué suerte la mía haber crecido contigo. Haber compartido cada etapa de la vida con alguien que, incluso con el paso de los años, sigue siendo una de mis personas favoritas".
"Me encanta que, aunque hoy seamos adultas, sigamos siendo nosotras. Que todavía nos riamos de las mismas tonteras, nos contemos todo y nos acompañemos en cada etapa. Gracias por inspirarme, por hacerme pensar distinto, por desafiarme cuando hace falta y por hacer mi vida mucho más entretenida", cerró Florencia.
Tal como era de esperar, Martina apareció en la caja de comentarios y respondió "awww, te amo muchísimo. Eres y siempre serás mi mejor amiga, nos quedan muchos años que recorrer juntas, con muchas tonteras, risas y aprendizajes que vendrán de una que otra cagada, jajaja. Te amo mucho ".
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