"Es súper inestable": Pangal Andrade acude al llamado de ayuda para buscar a dos mujeres desaparecidas

20 jul. 2026 - 10:40 hrs.

El joven aventurero e influencer Pangal Andrade, quien es conocido por sus constantes viajes y travesías en el Cajón del Maipo, se sumó a la búsqueda de dos jóvenes desaparecidas durante este fin de semana en la zona.

Y es que el sistema frontal ha dejado estragos en el Cajón del Maipo y terminó involucrando a dos mujeres, quienes al salir de una disco la madrugada del jueves en Peñalolén desaparecieron sin dejar rastro alguno.

Precisamente, una de las hipótesis de la familia es que ambas mujeres, de 21 y 31 años, pueden estar en las cercanías de las Termas de Valle Colina.

Pangal Andrade se une a la búsqueda de jóvenes

Fue la hermana de una de ellas quien afirmó que el dueño de las Termas de Valle Colina tomó contacto con Pangal Andrade, quien se habría ofrecido a ayudar, ya que cuenta con el equipamiento necesario en medio del temporal.

El propio Pangal subió un video donde mencionaba que se les avisó de unas personas que podrían haber estado atrapadas en el Valle Colina, pero era imposible el paso hasta dicho lugar. "Está súper inestable, el pueblo está todo cerrado, no tienen cómo salir. Nosotros tenemos las motonieves y vamos a ver si están arriba o no", aseguró Andrade.

Más adelante, Pangal subió otro video en el que el aventurero está feliz porque la gente que está en dicho lugar va a recibir ayuda. Sin embargo, aún no pueden recibir noticias positivas por las dos mujeres desaparecidas, ya que arriba hay tres avalanchas y muy poca visibilidad.

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