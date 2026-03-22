¿Qué pasó con Pamela Villalba? Así fue el giro en la carrera de la actriz de teleseries de los noventa

22 mar. 2026 - 16:54 hrs.

Pamela Villalba se ganó un lugar en la televisión chilena durante fines de los años 90 y principios de los 2000, participando en diversas producciones que la consolidaron como una figura reconocida del espectáculo nacional.

Entre sus roles más recordados están los de Loca Piel, Tic Tac, Marparaíso, Cerro Alegre, Ídolos y Corazón Pirata.

¿Cuál es el giro de la carrera de Pamela Villalba?

Sin embargo, lejos de los reflectores, Villalba ha dado un giro inesperado en su vida profesional. Actualmente, según ha compartido en sus redes sociales, se dedica a la medicina veterinaria, centrando sus esfuerzos en el cuidado y bienestar de los animales.

Este cambio, que implicó años de estudio y preparación, refleja una nueva etapa marcada por la pasión y la vocación, diferente a la actuación pero igualmente exigente. En una entrevista de hace unos años con Mucho Gusto, Pamela compartió su sensación al concretar este sueño:

“Siento que fue como realizar un sueño que yo tuve toda mi vida. Ese fue el objetivo, por lo que estudié esto; esto es lo que yo siempre quise ser, además de actriz”, confesó.

En lo personal, Pamela mantiene una relación de larga duración con el actor Remigio Remedy, con quien comparte más de 25 años de vida juntos. La pareja ha logrado mantener su intimidad alejada del ojo público, aunque ocasionalmente comparten momentos familiares en redes sociales. Juntos tienen dos hijos, Amaranta y Kay, y han aparecido juntos en programas como Qué dice Chile, mostrando un lado más cercano y cotidiano de la familia.

De esta manera, Pamela Villalba ha logrado construir una vida alejada de la televisión, enfocada en sus convicciones y en un nuevo camino profesional que refleja su compromiso y pasión por los animales.

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