"La gente te quiere": Gala Caldirola recibió especial apoyo en evento tras polémica con Luis Jiménez

05 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Ayer viernes por la noche, Gala Caldirola recibió una inesperada muestra de apoyo durante su participación en un evento discotequero en Concepción, en medio de la polémica que enfrenta tras su reciente quiebre con Luis Jiménez.

La española llegó hasta el local Maldita Sea para ser parte de una jornada que estuvo marcada por las muestras de cariño del público, quienes respaldaron a la exchica reality luego de que se conociera el quiebre de su relación con el exfutbolista.

El apoyo que recibió Gala Caldirola

Parte de la participación de Gala fue registrada por Suro Solar, su amigo y agente, quien compartió a través de su cuenta de Instagram algunos registros de la noche.

Instagram

En los videos se puede ver cómo la influencer recibió una cálida reacción por parte de los asistentes, quienes además le dedicaron un particular mensaje a Luis Jiménez en medio de la controversia que ha rodeado el término de la relación.

"Mientras exista yo, siempre intentaré mostrarte lo que la gente te quiere", escribió Suro Solar junto a uno de los registros protagonizados por Gala.

La aparición de la española se produjo dos semanas después de que terminara su relación con Luis Jiménez, con quien llevaba apenas algunas semanas viviendo en Catar cuando se enteró de una infidelidad con Coté López.

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