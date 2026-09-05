"Mi definición de amistad en una foto": El afectuoso gesto de Belén Soto para Mane Swett

05 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Belén Soto, Mane Swett y Jorge Zabaleta demostraron una gran conexión durante los diferentes eventos de presentación de la película "Papi Ricky".

Los protagonistas de la historia posaron juntos en la alfombra roja para promocionar la cinta, marcada por el regreso de Swett a la pantalla en medio de su batalla judicial por la custodia de su hijo Santiago.

Y esta química va más allá de su relación como colegas y compañeros de trabajo, tal y como lo expresó Soto en Instagram.

La comentada foto de Belén Soto y Mane Swett

El viernes se cumplió una semana del estreno del filme, ocasión que inspiró a Belén Soto a publicar una serie de fotos de la premiere.

En la imagen principal, la actriz camina de la mano de Mane Swett, ambas de espaldas y vestidas con looks elegantes. "Te adoro", le expresó en la caja de comentarios a su amiga, quien le correspondió al escribir: "Y yo".

Muchos internautas enviaron sus buenos deseos a Swett en el juicio que tiene lugar en Nueva York, mientras otros aplaudieron su interpretación en la cinta.

Pero su amiga y coprotagonista todavía tuvo otro gesto con ella. "Mi definición de amistad en una foto", manifestó al republicar la postal en sus historias de Instagram.

Instagram @belen_soto

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