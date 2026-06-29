Belén Soto y su pololo Daniel Cotic dan el gran paso: Así es el nuevo hogar al que se mudan juntos

29 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Belén Soto y su pololo Daniel Cotic empiezan una importante etapa en su relación, al mudarse juntos a un nuevo hogar. Un par de semanas atrás la actriz dio un pequeño adelanto del significativo paso que está dando en su vida y ahora lo anuncia de manera oficial.

"Encontramos al fin nuestra casa", escribió en aquel momento sobre una imagen suya junto a su pareja, que apenas dejaba ver un ángulo muy cerrado de la vivienda que hoy presentó a sus seguidores.

La nueva casa de Belén Soto

Belén Soto vive en México desde 2024 y el pasado mes de abril cumplió dos años de romance con el ingeniero nacido en ese país. A mediados de 2025 llegó a su vida su perrito Jack, que protagonizó junto a la pareja el video con el que dieron la buena noticia.

"Oficialmente nuestro hogar", escribió la modelo junto al registro en el que se la ve correr y brincar hacia los brazos de su pololo, mientras la mascota los rodea moviendo la cola.

Instagram @belen_soto

En la grabación se aprecia la fachada de la casa de dos pisos pintada en blanco y beige, con puertas dobles de vidrio, ventanales con persianas y un jardín con piso de ladrillo y enramadas con flores.

Más tarde compartió en sus historias una fotografía en la que se aprecia una porción del interior de la vivienda. En ella, a Soto se la ve organizar elementos decorativos y libros en los estantes aún vacíos, con una ventana abierta en el fondo con vista al jardín.

Los seguidores de la artista le dejaron mensajes de felicitaciones, como "¡Qué felicidad por ustedes! Merecen esto y muchísimo más!"; "Bendiciones y mucha alegría para ustedes y el nuevo hogar"; "Que vuestro hogar siempre reine la armonía y el amor."

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