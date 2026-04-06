"Gracias por tanto": Belén Soto grita a los cuatro vientos su amor por Daniel Cotic al cumplir dos años juntos

06 abr. 2026 - 14:20 hrs.

La vida amorosa de Belén Soto se vio empañada hace unos años por una triste separación, pero siempre hay algo mejor esperándote y fue así como la joven actriz se reencontró una vez más con el amor.

En esta ocasión lo hizo con el mexicano Daniel Cotic, consultor tecnológico e ingeniero en Gestión Industrial titulado de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, quien encantó a Soto con su simplicidad y poco arraigo a las redes sociales.

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Desde que iniciaron su relación han pasado dos años, y aunque en un principio Belén mantuvo todo en secreto, actualmente aprovecha todo espacio para celebrar su amor con Daniel.

Belén Soto celebra su amor

"2 años y así me tienen. Gracias por tanto amor, mi Daniel", escribió Belén en un carrusel de fotografías y videos en Instagram, en los que se ve lo feliz que está con él.

De inmediato, distintas celebridades del mundo del espectáculo aprovecharon la instancia para felicitar y conmemorar el amor que se tienen Belén y Daniel con una serie de comentarios.

Entre estas celebridades están Mane Swett, Eugenia Lemos, Leonor Varela, Camila Stuardo, Adriana Barrientos, Karen Paola y más.

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