"Gracias por tanto": Belén Soto grita a los cuatro vientos su amor por Daniel Cotic al cumplir dos años juntos
La vida amorosa de Belén Soto se vio empañada hace unos años por una triste separación, pero siempre hay algo mejor esperándote y fue así como la joven actriz se reencontró una vez más con el amor.
En esta ocasión lo hizo con el mexicano Daniel Cotic, consultor tecnológico e ingeniero en Gestión Industrial titulado de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, quien encantó a Soto con su simplicidad y poco arraigo a las redes sociales.
Desde que iniciaron su relación han pasado dos años, y aunque en un principio Belén mantuvo todo en secreto, actualmente aprovecha todo espacio para celebrar su amor con Daniel.
Belén Soto celebra su amor
"2 años y así me tienen. Gracias por tanto amor, mi Daniel", escribió Belén en un carrusel de fotografías y videos en Instagram, en los que se ve lo feliz que está con él.
De inmediato, distintas celebridades del mundo del espectáculo aprovecharon la instancia para felicitar y conmemorar el amor que se tienen Belén y Daniel con una serie de comentarios.
Entre estas celebridades están Mane Swett, Eugenia Lemos, Leonor Varela, Camila Stuardo, Adriana Barrientos, Karen Paola y más.
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