"Se sienten como una vida entera": El conmovedor mensaje de Melina Noto a 4 años de la muerte de su hermano

29 jun. 2026 - 14:34 hrs.

Melina Noto dedicó unas emotivas palabras a su hermano Alan, quien falleció a los 34 años de un ataque al corazón mientras dormía.

Este 29 de junio se cumplen cuatro años del suceso que dejó a la periodista argentina "con el alma destrozada", tal y como lo expresó al anunciar la triste noticia en 2022.

El mensaje de Melina Noto para su hermano

Meli Noto compartió en sus historias de Instagram un collage de fotografías suyas junto a su hermano en varias etapas de su vida. En una de ellas se los ve acostados en una cama cuando ella era apenas una bebé y él un niño.

Instagram @melinoto

En otra postal se aprecia a los hermanos abrazados en su juventud, y otro par de imágenes muestran a Alan convertido ya en padre.

"Hoy puedo mirar al cielo y sonreír, porque todo lo que dejaste es mucho más grande que tu ausencia. Te amo en esta y en todas mis vidas, hermano. 4 años sin vos se sienten como una vida entera, Alancito", expresó en su publicación.

Un par de años después de la muerte de Alan, Noto dijo en una entrevista que "el tiempo no cura las heridas" y reveló que tuvo que asistir a distintas terapias para canalizar la pérdida.

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