¡Para vacilar! Así puedes sintonizar Fiebre de Cumbia por Mega y todas sus plataformas

05 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Comienza a calentar motores para Fiestas Patrias con uno de los eventos más importantes del género tropical: Fiebre de Cumbia.

En esta ocasión, la cumbre será transmitida por Mega y Mega 2 desde el Club Hípico de Santiago.

La transmisión estará a cargo de Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez, quienes llevaron todo el fervor y buena música hasta cada uno de los hogares.

¿Cómo ver Fiebre de Cumbia?

Fiebre de Cumbia comenzará a las 18:00 horas del sábado por las pantallas de Mega 2, YouTube Mega y MegaGO, extendiéndose hasta las 01:30 del domingo.

Mientras que en Mega tendrás la posibilidad de ver un resumen de lo mejor de la jornada después de un nuevo capítulo de Coliseo.

Recuerda, Fiebre de Cumbia este sábado 5 de septiembre por Mega, Mega 2, YouTube Mega y MegaGO.

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