Los detalles del nuevo juicio en Nueva York que podría devolverle a Mane Swett la tuición de su hijo

27 ag. 2026 - 13:40 hrs.

Mane Swett se encuentra en la ciudad de Nueva York para asistir a un nuevo juicio por la custodia de su hijo Santiago, de 14 años, quien vive en esa ciudad junto a su padre, John Bowe.

El pasado viernes tuvo lugar la primera jornada del nuevo proceso judicial que le da esperanzas a la actriz de recuperar al adolescente luego de casi cuatro años.

Detalles del nuevo juicio por custodia del hijo de Mane Swett

Como lo detalla un reporte de Las Últimas Noticias (LUN), el juicio por la tuición del hijo de Mane Swett tiene lugar en la Corte de Familia de Nueva York, a cargo de la jueza Stephanie Schwartz.

El viernes se presentaron las mociones y el lunes se desarrolló la primera de cinco sesiones programadas para el caso. Las próximas citas están pautadas para los días 16, 28 y 29 de septiembre, y finalmente el 1 de octubre.

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Según la nota de LUN, los casos por custodia son largos y complejos, con muchos testigos y testimonios. También señala que al menor le asignaron tres abogados que lo protegen, independientemente de los representantes legales de sus padres.

Un punto clave es que uno de ellos, Shirim Nothenberg, lo defendió cuando la Corte Suprema de Nueva York desestimó el año pasado la custodia que le había sido entregada a Bowe.

Los antecedentes del caso

A inicios de 2023 John Bowe no devolvió a su hijo a Mane Swett luego de pasar la Navidad y Año Nuevo con él en Estados Unidos, como habían acordado.

La actriz tomó acciones legales en 2024, pero un juez federal falló en su contra y le entregó la tuición al padre debido a que el niño manifestó su deseo de quedarse con él. La actriz apeló sin éxito y el asunto empeoró cuando una corte de Nueva York le entregó la custodia al padre, quien la había solicitado sin notificarle a la actriz.

En diciembre de 2025 la Corte Suprema del estado de Nueva York aprobó la petición de Swett de anular la decisión, pues se demostró que nunca le notificaron sobre el juicio. Esto último abrió paso al proceso que empezó el viernes y que se extenderá hasta octubre.

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