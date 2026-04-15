Se acerca fecha clave para Mane Swett en la lucha por custodia de su hijo: "Este debería ser el definitivo"

15 abr. 2026 - 13:50 hrs.

Mane Swett no se rinde en su lucha por recuperar la custodia de su hijo Santiago, quien se encuentra en Estados Unidos desde 2022 junto a su padre, John Bowe.

El año pasado la actriz parecía perder toda posibilidad de tener al adolescente de 14 años de regreso en Chile, por un fallo judicial que luego fue anulado, según dijo la periodista Cecilia Gutiérrez en enero.

Ahora la comunicadora afirma que esta semana podría marcar la etapa final de este difícil episodio en la vida de la actriz.

El nuevo juicio por la custodia del hijo de Mane Swett

"Este viernes (17 de abril) hay un juicio que es crucial en Nueva York", afirmó Gutiérrez en sus historias de Instagram.

"A las 10 de la mañana, en un juzgado de Nueva York, se va a llevar a cabo un nuevo juicio y este debería ser el definitivo. Ya se han agotado prácticamente todas las instancias para ella", continuó diciendo.

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"Este viernes va a poder por fin tener una respuesta más definitiva con respecto a si va a poder traer a su hijo de vuelta a Chile o no", adelantó la comunicadora.

"Que este 2026 el amor prevalezca", dijo María Elena Swett a inicios de año, en un mensaje que transmitía esperanzas luego de la anulación del mencionado fallo en diciembre. La artista no ha hecho mención del caso en las últimas horas en sus redes sociales.

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