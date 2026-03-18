Mane Swett recuerda a su fallecido papá en el día de su cumpleaños: "El hombre más noble que conocí"

18 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Las cosas no han sido fáciles para Mane Swett desde diciembre del año 2022, cuando su hijo Santiago viajó a Estados Unidos para pasar el Año Nuevo con su papá, John Bowe.

Unos meses después empezó la lucha de la actriz nacional para recuperar la custodia del menor, quien hoy tiene casi 14 años y sigue sin regresar a Chile, pues la batalla legal aún no termina.

Además, en mayo de 2024, Mane sufrió la muerte de su padre, Guillermo Swett Pérez, quien para entonces la llenaba de ánimo y fuerzas en ese duro proceso.

El mensaje de Mane Swett para honrar a su padre

Ahora, Mane Swett vuelve a recordar a su padre en una fecha muy especial. "¡Un beso al cielo y el abrazo de horas que quisiera darte! Hoy 16 de marzo es el cumpleaños de mi papá, el hombre más noble que conocí en mi vida", escribió en Instagram.

instagram @maneswett

"Sé que me estás viendo siempre, y en este mismo segundo mientras escribo aquí para recordarles a todos que es tu cumpleaños. ¡Eres un papá chocho! Te amo, papá", expresó la actriz junto a un carrete de postales y videos de diversas etapas de su vida junto a su papá.

En la primera imagen se aprecia a una Mane Swett muy joven tomar de la mano a su papá. En otras, se lo ve en su papel de abuelo con Santiago de pequeño. La publicación sensibilizó a los seguidores de la artista, quienes le dejaron mensajes de solidaridad y empatía.

"Abrazos para ti, querida. Él por siempre a tu lado"; "Mi papá murió hace un mes y hoy está también de cumpleaños. Que día más difícil. Mucha suerte en tu camino para recuperar a tu niño"; "Tu hijo se parece mucho a él", escribieron.

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