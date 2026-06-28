"Quiero poder estar contigo cuando creces": Mane Swett envió emotivo saludo de cumpleaños a su hijo

28 jun. 2026 - 16:22 hrs.

Mane Swett se tomó un momento para dedicarle a su hijo un afectuoso saludo de cumpleaños a la distancia, en el que recordó su embarazo y la conexión que tienen desde que era un bebé.

En un extenso post en Instagram, la actriz publicó una foto del pie de Santiago cuando apenas tenía meses de vida.

"Seguro querías quedarte como inquilino para siempre porque ya estábamos en la semana 41 y tú seguías tan cómo aquí, que el doctor me mandó a caminar contigo adentro, y con los 22 kilos míos extras encima —no me podía quejar porque me los gané comiendo con muchas ganas—. Hasta que finalmente logramos tres días de largas caminatas alrededor del lago conversando, yo en voz alta y tú en morse", comenzó.

Instagram de @maneswett

"Uno de tus pies me golpeó bien fuerte como si quisiera asomarse, y desde afuera logré verlo levantarse y moldearse en mi vientre como en greda. En ese momento entendí que esa patita era tu señal para decirme 'ya voy mamá'".

Luego, llegaría el momento del parto, que Swett recordó con alegría.

"10 horas estuvimos en la casa conversando sin dolor, entre esas pequeñas contracciones cuando el dolor viene envuelto en alegría. Sí me dolía, pero es el dolor más dulce que he sentido en mi vida. Después vinieron otras, no tan dulces, 21 horas de trabajo de parto en el hospital y finalmente, a porfía tuvieron que sacarte por la otra puerta, que dejó en mi piel marcada para siempre tu firma".

"Ese día es hoy, 27 de junio. El día en que tú llegaste a ese mundo y el día en que yo entendí al verte por primera vez, después de ser un mismo cuerpo con dos corazones, que te amaría tanto que mi vida ya no se trataría de mi, y así fue", afirmó la artista.

El cumpleaños número 14 del hijo de Mane Swett

En este sentido, Swett señaló que "ahora estamos a pocos minutos de la hora exacta en que naciste, y puede que este sea el único medio a través del cual yo, tal vez y solo tal vez, hoy sí pueda llegar a ti para decirte: ¡Feliz cumpleaños hijo mío! Te amo y estoy orgullosa de que hoy cumplas esta gran meta de llegar a tus 14 años siendo el niño que eres, de corazón noble. Hoy comienzas tu año 15 de vida y quiero poder estar contigo cuando creces".

Y agregó: "Te amo infinitamente y aunque estamos al otro lado del mundo que se puso al revés, estoy contigo siempre, porque mi corazón de mamá y tu corazón de tu hijo no entienden de distancias aunque los separen. Es el amor más grande y es biología también".

En este sentido y para acortar las distancias, la actriz hizo una sentida solicitud: "Si recibiste mi saludo, por favor mándame una pequeña señal, ¿bueno? No olvides que siempre hemos sabido cómo poder hablarnos, sin hablar".

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