Con pesas y ejercicios de fuerza y activación: Así entrena sus glúteos la polola de Arturo Vidal

28 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Como creadora de contenido fitness, Sonia Isaza aprovecha cualquier oportunidad para compartir en sus redes sociales algunos de los entrenamientos que realiza para mantenerse en forma.

En esta ocasión, la polola del futbolista del Colo Colo Arturo Vidal publicó en su Instagram un vídeo en el que ella ejecuta su rutina de glúteos con pesas, en compañía de una cuñada y bajo la supervisión de su instructora.

Entrenamiento para glúteos de Sonia Isaza

La colombiana inició la jornada con sentadillas sumo con pesas, levantamiento de peso muerto rumano y elevación de caderas, un ejercicio fundamental para el para el desarrollo, fuerza y activación de los glúteos.

Instagram @niaisazaoficial

Para finalizar su entrenamiento, ambas usaron pesas en los tobillos para realizar extensiones de cadera y patadas de glúteo laterales

Esta serie de movimientos evidencia el compromiso de Isaza con un entrenamiento riguroso y planificado para tonificar su figura. La publicación encantó a su pololo, quien dejó en la caja de comentarios varios íconos de llamas.

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