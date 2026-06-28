"Yo tengo un secreto": Rosario Bravo revela los tratamientos estéticos que simplifican sus mañanas

28 jun. 2026 - 10:00 hrs.

"Yo no tengo mucho tiempo y menos en las mañanas", admitió Rosario Bravo en su cuenta de Instagram, donde reveló que uno de sus mayores sueños es despertar y estar prácticamente lista para salir, sin recurrir a maquillajes elaborados.

En este sentido, la enfermera y creadora de contenido compartió con su comunidad los dos tratamientos estéticos que la ayudan a iniciar las jornadas con mayor agilidad.

Tratamientos estéticos de Rosario Bravo

"Yo tengo un secreto, despierto y quedo lista porque hace años que me hago las pestañas y el microblading de cejas también", reveló.

Instagram @rosario.la.bravo

En el video que publicó, se aprecia cómo una especialista le realiza el lifting de pestañas, un procedimiento que curva los vellos hacia arriba para darles más definición. También mostró los resultados naturales que ofrece el microblading.

"Es que yo he hecho de todo para hacerme la vida más fácil", dijo Rosario. "A mí me encanta porque me sigo viendo como yo", agregó sobre el acabado que tienen estos tratamientos estéticos.

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