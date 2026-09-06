La actriz de Melek sorprende a sus seguidores con postales en la playa junto a su madre: Este mes cumple 17

06 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Beren Gokyildiz tenía apenas seis años cuando interpretó a la pequeña Melek en la famosa teleserie Madre, que protagonizó junto a la estrella turca Cansu Dere.

La joven actriz, que está por cumplir 17 el próximo 29 de septiembre, sorprende con sus publicaciones a quienes no han seguido su trayectoria a lo largo del tiempo.

Las fotos de la actriz de Melek a sus casi 17 años

Aunque Melek es el personaje más emblemático de Beren Gokyildiz, la artista continúa con su carrera y ya se posicionó como actriz juvenil.

Sus trabajos recientes más destacados son la serie "Melissa" (2023-2024) y la película familiar "Kostebekgiller", estrenada en 2025.

Últimamente, la joven celebridad está más activa en sus redes sociales, donde suele aparecer con su mamá, Mine Gunel. Así ocurrió en un reciente paseo de madre e hija por la playa, donde posaron felices y amorosas.

Instagram @berengokyildiz_official

Ambas publicaron en sus cuentas de Instagram registros de su encuentro nocturno a la orilla del mar, bañadas con la luz de la luna.

"¿Cuántos años tiene Beren? Recuerdo su primera serie"; "¡Qué hermosa está, Dios la bendiga!; "Qué bellas sonrisas tienen las dos", expresaron algunos internautas.

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