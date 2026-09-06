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La actriz de Melek sorprende a sus seguidores con postales en la playa junto a su madre: Este mes cumple 17 Instagram @berengokyildiz_official

La actriz de Melek sorprende a sus seguidores con postales en la playa junto a su madre: Este mes cumple 17

  • Por Morella Rivas

Beren Gokyildiz tenía apenas seis años cuando interpretó a la pequeña Melek en la famosa teleserie Madre, que protagonizó junto a la estrella turca Cansu Dere.

La joven actriz, que está por cumplir 17 el próximo 29 de septiembre, sorprende con sus publicaciones a quienes no han seguido su trayectoria a lo largo del tiempo.

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Las fotos de la actriz de Melek a sus casi 17 años

Aunque Melek es el personaje más emblemático de Beren Gokyildiz, la artista continúa con su carrera y ya se posicionó como actriz juvenil.

Sus trabajos recientes más destacados son la serie "Melissa" (2023-2024) y la película familiar "Kostebekgiller", estrenada en 2025.

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Últimamente, la joven celebridad está más activa en sus redes sociales, donde suele aparecer con su mamá, Mine Gunel. Así ocurrió en un reciente paseo de madre e hija por la playa, donde posaron felices y amorosas. 

Instagram @berengokyildiz_official

Ambas publicaron en sus cuentas de Instagram registros de su encuentro nocturno a la orilla del mar, bañadas con la luz de la luna.

"¿Cuántos años tiene Beren? Recuerdo su primera serie"; "¡Qué hermosa está, Dios la bendiga!; "Qué bellas sonrisas tienen las dos", expresaron algunos internautas.

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