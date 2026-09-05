Elegante, cómoda y lista para viajar: Lisandra Silva "farmea aura" con este look en el aeropuerto

05 sept. 2026 - 21:00 hrs.

Lisandra Silva volvió a demostrar que el estilo también viaja. Con un look cómodo, funcional y lleno de guiños chic, la influencer dejó en evidencia que se puede enfrentar una jornada de aeropuerto sin perder elegancia.

Esto lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos de su propuesta monocromática.

El look de viaje de Lisandra Silva

En sus postales, Lisandra luce un conjunto de top de manga larga con un suave pantalón holgado, ambos confeccionados en el mismo tono azul oscuro.

Instagram @lisandrasilva

Su outfit lo complementó con accesorios dorados, lentes de sol oscuros y una elegante cartera negra con el monograma dorado de Gucci y una maleta rosada. Alrededor de su cuello también llevó una almohada cervical para el vuelo.

En cuanto a estilismo, su rostro lo mantuvo al natural, sin maquillaje, y su cabello lo dejó en una trenza alta.

Para acompañar la publicación, la modelo escribió: "¡El problema con los seres de luz es que no todo el mundo aguanta el voltaje! ¡Farmeando aura en el aeropuerto porque el mejor libro que he leído es mi pasaporte!".

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