Los looks opuestos de Mariana Di Girolamo en el Festival de Cine de Venecia: Los dos pertenecen a Chanel

05 sept. 2026 - 19:00 hrs.

El Festival de Cine de Venecia es el escenario indiscutible de la alta costura y, en medio de esta gran vitrina global, Mariana Di Girolamo sorprendió a todos al desfilar con dos looks visualmente opuestos.

La actriz nacional, que asistió a la premiere de la película "Wild Horse Nine" junto a los actores de Hollywood Sam Rockwell, John Malkovich, Steve Buscemi y Parker Posey, posó en la alfombra roja vestida por la firma francesa Chanel.

Mariana Di Girolamo en el Festival de Cine de Venecia

Inicialmente, Mariana arribó al evento con un elegante conjunto a blanco y negro de polera sin mangas, falda midi y blazer sobre los hombros. Según The Popular Look, este "juega con los códigos más gráficos y reconocibles de la casa de moda".

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Posteriormente, se la vio con un look blanco que "cambió completamente el registro". Se trató de un traje de novia que Chanel lanzó en su colección de Alta Costura de julio y que luego modificó exclusivamente para ella.

"Los hombros descubiertos le dan un aire superfemenino, mientras la estola drapeada aporta volumen en la parte superior y una falda larga con texturas y aplicaciones florales equilibra un poco el dramatismo de la parte de arriba", reseñó Titi Torrijos, autora de la cuenta especializada en moda.

De esta manera, Di Girolamo aprovechó la capacidad de esta marca de construir una imagen sofisticada y editorial para "cambiar de personaje" sin recurrir a otros diseñadores.

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