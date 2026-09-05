"Una pequeña crisis de outfit": Las dos propuestas de Kel Calderón para ir a concierto soñado este mes

05 sept. 2026 - 20:00 hrs.

La banda colombiana Morat se presentará en Chile durante seis noches de septiembre y, sin duda alguna, una de las personas más emocionadas por esta noticia es Kel Calderón.

Así lo dio a conocer la influencer en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, donde señaló: "Esto claramente amerita una pequeña crisis de outfit antes de pasar a la crisis emocional que me dará en el concierto".

¿Cómo vestirá Kel Calderón para el concierto?

En su reel, Kel Calderón presentó dos posibles looks para ver a su banda favorita. Para el primero, usó unos blue jeans de brillos y una polera negra, una base que elevó con un abrigo oversize negro con hombreras y caída asimétrica.

Instagram @k3lcalderon

Esto lo complementó con unas botas de cuero con tacón bajo y un cinturón de gamuza negra para "darle un efecto un poco más rocker". El resultado fue un outfit "drama queen", como ella misma comentó.

Su segunda opción consistió en unos pantalones grises con "brillitos dorados" acompañados por una polera blanca de Stella McCartney. A esta propuesta le sumó unas botas negras de tacón bajo y corte alto, además de un blazer gris con una calavera brillante en la espalda.

Con ambos estilos marcados por el brillo, la comodidad y el toque dramático, la influencer dejó la decisión final en manos de sus fans, quienes votaron en un 63% a favor del primer look.

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