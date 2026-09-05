"Es uno de los días más tristes de mi vida": Mon Laferte comparte dolorosa pérdida

05 sept. 2026 - 18:23 hrs.

Mon Laferte atraviesa un doloroso momento personal tras confirmar la muerte de uno de sus compañeros más queridos: su gato Eulalio.

La cantante chilena compartió la triste noticia este jueves a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías y videos que retratan distintos momentos junto a su mascota.

"Hoy es uno de los días más tristes de mi vida. Se fue mi gatito", escribió la artista, dejando en evidencia el profundo dolor que le provocó su partida.

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El emotivo adiós de Mon Laferte a Eulalio

En la publicación, Mon Laferte recordó a Eulalio con un sentido mensaje, destacando el cariño que compartieron durante largos años.

"Gracias por tanto amor, Eulalio. Te voy a amar siempre", expresó la cantante junto a los registros de su querido gato.

Las imágenes mostraron a Eulalio en distintas situaciones cotidianas, permitiendo a sus seguidores conocer parte del estrecho vínculo que mantenía con la artista.

La publicación generó diversas muestras de cariño y apoyo de parte de sus seguidores, quienes acompañaron a la cantante en este difícil momento.

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