Un giro elegante al street style: Así combina Raquel Argandoña un vibrante conjunto oversize
El uso de prendas holgadas y con siluetas exageradas marca la tendencia actual en la moda urbana. Sin embargo, Raquel Argandoña demostró que este estilo también puede adaptarse a una imagen sofisticada y elegante como la suya.
Su propuesta, que destacó por combinar colores como el naranja claro, el clásico negro y un amarillo intenso, la compartió a través de un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram.
Look casual y con clase de Raquel Argandoña
Frente a un entorno natural, Raquel Argandoña lució una polera negra básica como prenda interior. Sobre ella, llevó una chaqueta oversize naranja suave a juego con unos pantalones anchos y relajados.Ir a la siguiente nota
Para el calzado, la animadora optó por unas botas de tacón que se mimetizaron con el pantalón para estilizar su figura. Unos lentes de sol oscuros y una cartera tipo saco en color amarillo limón completaron su look.
"Una mujer que trabaja por sus sueños, camina a su ritmo y no depende de nadie", escribió en su post. Sus seguidores no tardaron en expresar su admiración por este estilismo.
"¡Regia y la más top y elegante de Chile!"; "Te ves elegante. Tienes hermosos looks, te felicito"; "Como siempre la Raquel, guapísima", escribieron.
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