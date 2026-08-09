Kel Calderón fue asistente de su madre por un día: Video alcanzó más de 1,1 millones de visualizaciones

09 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Kel Calderón y su madre, Raquel Argandoña, ya habían grabado un docurreality juntas y, a varios años del programa, decidieron volver a grabar la gran dinámica que tienen, esta vez en redes sociales.

En 2019 publicaron algunos momentos de un viaje al extranjero y este 2026 retomaron la idea gracias a una campaña con una marca de yogurt. El éxito fue tal que alcanzó 1,1 millones de reproducciones.

"Quisimos hacer un día como asistente de mamá Raquel. Se sabe que mi mamá es muy trabajadora y que hace muchas cosas a la vez, pero siento que la gente no visualiza realmente la locura que es un día con ella", confesó Calderón en entrevista con LUN.

Kel Calderón y Raquel Argandoña

La intensa agenda de Raquel Argandoña sorprendió incluso a su hija. "Al mediodía yo ya estaba agotada", reveló. La jornada comenzó a las 07:00 horas con las grabaciones. Entre pilates y las grabaciones de Tal Cual y Fiebre de Baile, el día terminó a la 01:00 hora.

Kel expresó que siempre ha sido cercana con su madre, pero admitió que ambas tienen una personalidad fuerte.

"A lo largo de la vida, con mi mamá siempre hemos sido partners, compinches. Tenemos una relación de mucha honestidad... Las dos tenemos un carácter atroz y, cuando pasan cosas y estamos en desacuerdo, somos como un volcán y un huracán juntándose", dijo.

Sin embargo, agregó que "el tiempo va curando muchas heridas, eso hace que nos hayamos vuelto a acercar y estoy muy contenta porque ese lado es el lado de mi mamá que yo amo y que extraño cuando no lo tengo".

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