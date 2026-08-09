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La fórmula de Kika Silva para transformar ropa deportiva en un look elegante

La fórmula de Kika Silva para transformar ropa deportiva en un look elegante

  • Por Morella Rivas

Kika Silva fue invitada a conversar sobre el "wellness style" en el lanzamiento de una colección de ropa deportiva.

Pero además de dar cátedra sobre bienestar y desarrollo personal, la modelo y presentadora marcó pauta al vestir una original combinación sporty chic.

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El atuendo sporty chic de Kika Silva

Kika Silva presentó una impecable interpretación del estilo athleisure y demostró que la ropa sport no solo sirve para el gimnasio.

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La modelo lució elegante y sofisticada con un conjunto de Adidas Originals en azul marino, de top deportivo con escote en V y calzas de tiro alto a juego.

Pero lo que elevó su look fue un blazer de lino en color marfil y de corte oversize, que creó un notorio contraste, pero no sacrificó la comodidad por la elegancia. Silva llevó el saco arremangado, lo que le dio un toque relajado a la prenda.

Instagram @kikasilvas

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