El nuevo secreto de belleza de Michelle Carvalho: Con este tratamiento luce una piel radiante y uniforme
Michelle Carvalho suele lucir una piel radiante en todo momento, algo que logra a través de los diversos cuidados y tratamientos a los que somete a su rostro de manera continua.
En esta oportunidad, la influencer brasileña acudió a un spa especializado para disminuir las manchas, las líneas de expresión y devolverle ese efecto luminoso a su cutis, con la ayuda de productos de nácar.
¿Qué tratamientos se realizó Michelle Carvalho?
Michelle se sometió a un tratamiento de nácar de seis fases que incluyó una limpieza profunda para eliminar puntos negros y cremas humectantes ideales para cutis deshidratados, según explicó en Instagram el spa al que acudió la modelo.
Asimismo, el procedimiento incorporó un peeling facial, que inicialmente generó temor en la chica reality debido a su rosácea. Sin embargo, su fórmula suave no genera alteraciones ni descamaciones en la piel.
Mientras el peeling actuaba y se solidificaba, la modelo disfrutó de un momento de relajación con música de fondo y una sesión de alta frecuencia capilar.Ir a la siguiente nota
Los resultados fueron inmediatos y abordaron las principales preocupaciones de Michelle: "unificar más el tono de su piel, sobre todo en la zona de la frente" y darle más hidratación y brillo natural a su rostro.
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