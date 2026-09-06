El nuevo secreto de belleza de Michelle Carvalho: Con este tratamiento luce una piel radiante y uniforme

06 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Michelle Carvalho suele lucir una piel radiante en todo momento, algo que logra a través de los diversos cuidados y tratamientos a los que somete a su rostro de manera continua.

En esta oportunidad, la influencer brasileña acudió a un spa especializado para disminuir las manchas, las líneas de expresión y devolverle ese efecto luminoso a su cutis, con la ayuda de productos de nácar.

¿Qué tratamientos se realizó Michelle Carvalho?

Michelle se sometió a un tratamiento de nácar de seis fases que incluyó una limpieza profunda para eliminar puntos negros y cremas humectantes ideales para cutis deshidratados, según explicó en Instagram el spa al que acudió la modelo.

Instagram @mrs_carvalho

Asimismo, el procedimiento incorporó un peeling facial, que inicialmente generó temor en la chica reality debido a su rosácea. Sin embargo, su fórmula suave no genera alteraciones ni descamaciones en la piel.

Mientras el peeling actuaba y se solidificaba, la modelo disfrutó de un momento de relajación con música de fondo y una sesión de alta frecuencia capilar.

Los resultados fueron inmediatos y abordaron las principales preocupaciones de Michelle: "unificar más el tono de su piel, sobre todo en la zona de la frente" y darle más hidratación y brillo natural a su rostro.

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