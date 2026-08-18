¿Otra Miss o matrimonio? Ignacia Antonia comparte fotografía que levantó una serie de teorías entre seguidoras
Ignacia Antonia levantó una serie de preguntas con una simple fotografía en la que mostraba lo que había estado realizando durante el día.
Precisamente, la joven influencer suele compartir lo que hace diariamente, tanto ella como con su hija, la pequeña Amelia Ignacia, quien nació fruto de su relación con el cantante Ak4:20.
Fue durante una de estas actualizaciones que Ignacia subió una foto a historias de Instagram que causó "furor" entre sus seguidoras, quienes de inmediato buscaban respuestas.
La "misteriosa" foto de Ignacia Antonia
A través de historias, la influencer dejó una fotografía donde se podían ver todo tipo de tacones, ya sean de aguja, un poco más gruesos y de distintos centímetros.
En esa misma postal, Ignacia escribió "hoy tuve una clase para aprender a caminar en tacones", desatando de inmediato todo tipo de teorías.
Y es que algunas usuarias dejaron en claro que para ellas, que Ignacia estuviera aprendiendo a ocupar tacones significa solo una cosa: Miss. Sin embargo, hay otro sector que piensa más en los planes familiares y creen que pronto se casará.
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