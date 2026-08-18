El consejo de Karol Lucero sobre el perdón y la traición en las parejas: "La vida es una montaña rusa"

18 ag. 2026 - 16:50 hrs.

Karol Lucero profundizó sobre el significado del perdón en las relaciones de pareja, en respuesta a un seguidor que le pidió consejo luego de un intento fallido de volver con su esposa.

"Le di otra oportunidad, pero no funcionó. No sé qué hacer", escribió el usuario, a quien el animador le explicó su punto de vista en estos casos.

Reflexión de Karol Lucero sobre el perdón

Hace un año el matrimonio de Karol Lucero y Fran Virgilio llegó a su final de manera abrupta debido a una infidelidad del presentador. Seguramente desde su propia experiencia, opinó que en las rupturas cada quien vive el proceso a su manera.

"Hay quienes logran perdonarse, vuelven a intentarlo y las cosas funcionan incluso mejor que antes. Hay otros que no consiguen perdonar", escribió.

Instagram @karol_lucerov

"También están quienes se perdonan, deciden darse una nueva oportunidad, pero finalmente descubren que no funciona. Y, al menos en ese último caso, queda la tranquilidad de saber que lo intentaron", dijo, antes de hablar sobre la importancia del perdón.

"Perdonar, para mí, es un valor incalculable. Habla muy bien de quien tiene la capacidad de hacerlo. Y, de manera proporcional, una traición también habla de quien la comete", expresó.

"Si lo intentaste y no funcionó, quizás también puedas quedarte con la tranquilidad de que hiciste lo que sentías que tenías que hacer. Ahora toca seguir adelante, aprender y disfrutar tu vida", le dijo a su seguidor.

"Hay personas que recién comienzan a vivir después de haber atravesado momentos muy difíciles. La vida es una montaña rusa: tiene altos, bajos, momentos increíbles y otros que duelen muchísimo", dijo finalmente.

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