"Siempre conmigo...": Ivette Vergara reaparece en redes sociales tras ser formalizada por conducción temeraria

18 ag. 2026 - 16:10 hrs.

La semana inició de una forma muy compleja para Ivette Vergara, comunicadora nacional que fue detenida por conducción temeraria en Costanera Norte.

Precisamente, la periodista fue trasladada hasta la 37.ª Comisaría de Vitacura tras ser fiscalizada por una patrulla de Carabineros que la detectó conduciendo a cerca de 160 km/h.

Tras su formalización este lunes, Vergara reapareció en redes sociales con una postal que dejó en claro que busca dejar este episodio atrás.

Ivette Vergara reaparece en redes

A través de historias de Instagram, Vergara subió una fotografía donde aparece después de jugar un partido de voleibol, el deporte que ha conquistado y la ha formado durante su vida.

"Nada mejor que las amigas y el deporte... Siempre conmigo. Las adoro", escribió Vergara, destacando siempre el apoyo de sus compañeras de vida y juego.

Instagram

Cabe destacar que Vergara asumió la culpa de su conducción temeraria y está esperando una nueva formalización fijada para el 26 de octubre.

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