Ak4:20 llena de amor a Ignacia Antonia con tierno saludo después de su cumpleaños: "La mujer más hermosa"

08 sept. 2026 - 16:40 hrs.

Este lunes 7 de septiembre, Ignacia Antonia celebró en grande, y es que cumplió 25 años, los primeros siendo madre y con una vida completamente distinta a la que se imaginaba.

Y es que hace un año su vida era completamente distinta, estaba esperando a su bebé y todo tenía un sentimiento de expectación. Sin embargo, los meses pasaron, Ignacia Antonia dio a luz y este se convirtió en su primer cumpleaños siendo mamá.

Por lo mismo, su pareja y el padre de su hija, Ak4:20, escribió un tierno mensaje a través de redes sociales después de festejar todo el día.

El mensaje de Ak4:20 para Ignacia Antonia

Precisamente, el joven cantante urbano subió una fotografía de Ignacia Antonia donde se puede ver a la influencer en una estación de servicio después de un largo día de celebraciones.

Sobre esta postal, Ak4:20 escribió "después de un día largo y bonito, un pedacito de pizza no más y al tutito"; además, dejó implícito su amor por la joven.

"Te amo, mi amor, felices 25 a la mujer más hermosa del planeta, la mejor mamá y todo lo con mejor", cerró el intérprete nacional.

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