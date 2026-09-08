"Me cuesta...": Carla Ballero responde a críticas por su físico en redes sociales

08 sept. 2026 - 15:30 hrs.

La panelista y figura del espectáculo nacional Carla Ballero salió a responder las críticas que ha recibido por su físico en redes sociales.

Y es que desde hace un tiempo comenzó a subir videos de sus rutinas de ejercicio a redes sociales, lo que la tenía muy contenta. Sin embargo, al rato confesó que los comentarios negativos que recibió hicieron que dejara de postear este tipo de contenido.

"Hace tiempo que no subía contenido. De hecho, había dejado de subir porque yo siempre hacía contenido entrenando y todo, pero siempre que subo contenido empiezan: "Ay, qué es delgada', 'qué es flaquita', ‘qué no sé qué", comentó Carla.

Carla Ballero y las críticas a su físico

Enseguida, la panelista explicó que ella es así, ya que mantiene una vida muy saludable. "Me alimento bien, como mucha proteína al día, más de 100 gramos de proteína, entreno a diario, descanso tres veces a la semana", expresó.

En esa línea, también afirmó que "siempre fui de contextura delgada y voy a seguir siéndolo. Me cuesta más a mis casi 50 años subir de peso, incluso. Pero les voy a empezar a subir rutinas, que es lo importante. Les voy a seguir subiendo rutinas de ejercicio".

"Lo importante es que yo me amo así como soy, me encanta mi cuerpo, soy feliz. La idea de subir contenido y ejercicio es demostrarles que igual, pese a que yo estoy con la perimenopausia, todas las cosas que nos empiezan a pasar a las mujeres a esta edad, que los bochornos, etc., que es super heavy", declaró Carla.

Finalmente, cerró diciendo que "voy a seguir compartiendo como lo hacía antes; pese a las críticas o a lo que quieran decir, se los voy a compartir igual, porque creo que es un aporte en estos tiempos".

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