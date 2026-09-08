Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca a 14 años de su muerte: "Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre"

08 sept. 2026 - 11:10 hrs.

Cada 8 de septiembre Benjamín Vicuña conmemora el fallecimiento de su hija mayor, Blanca, fruto de su anterior relación con Carolina "Pampita" Ardohain.

Pasados 14 años del triste acontecimiento que marcó sus vidas, el actor publicó una sentida dedicatoria a la niña que hoy tendría 20 años y que falleció por una neumonía hemorrágica.

Dedicatoria de Benjamín Vicuña a su hija Blanca

"Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos", inició Benjamín Vicuña su mensaje en Instagram.

"Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz (...) Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras", dijo.

Instagram @benjaminvicuña.ok

"No se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado. Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue", manifestó.

"Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido", finalizó. Sus palabras conmovieron a Pampita, quien dejó en los comentarios un símbolo de corazón.

Los seguidores del intérprete reaccionaron con mensajes como: "Nunca te canses de escribir, nunca nos vamos a cansar de leer sobre ella"; "Acá estamos, como cada año leyendo la poesía que le escribes a la bella Blanca"; "Qué lindo pones en palabras cosas que yo también siento y no me sale escribir. ¡Gracias!".

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